Семья в районе Карелии через суд пыталась выселить родственника, который устраивает гулянки в квартире

В Беломорском районе суд отказался выселять мужчину из квартиры по просьбе родственников.

Беломорский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску местного жителя о признании родственника, утратившим право пользования квартирой.

Истцы, в обоснование заявленных требований указали, что в принадлежащей им на праве общей долевой собственности квартире зарегистрирован и проживает ответчик. Однако он не несет обязательств, вытекающих из пользования жилым помещением, собирает в квартире шумные компании, не желается добровольно сняться с регистрационного учета.

В ходе судебного разбирательства установлено, что на момент приватизации спорной квартиры совместно с истцами в квартире в качестве члена их семьи был зарегистрирован и проживал ответчик, который имел равное право пользования приватизированным жилым помещением, отказавшись от участия в приватизации. Оснований полагать, что ответчик добровольно отказался от использования квартирой у суда не имелось.

С учетом установленных обстоятельств суд отказал в удовлетворении иска.