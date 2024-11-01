Семьям погибших на спецоперации уроженцев Карелии вручили ордена Мужества

Госнаградами награждены посмертно за мужество, отвагу и самоотверженность участники СВО из Сегежского округа.

Во вторник, 5 ноября, Марина Гусева совместно с военным комиссаром Сегежи и Сегежского района Александром Дмитриевичем Гришиным и соцкоординаторами филиала «Защитники Отечества» Ольгой Никитиной и Ольгой Витикайнен вручила ордена Мужества родным погибших на спецоперации земляков. Об этом глава округа рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Полнятся ряды Героев СВО, представленных к награде, но очень горько, когда посмертно», — написала Марина Гусева.

Ордена Мужества вручили семьям Ялового Евгения Владимировича, Ширшина Дмитрия Алексеевича и Усцова Алексея Сергеевича.



«За отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, ценой собственной жизни эту высокую награду заслужили наши земляки. Их имена навсегда останутся в нашей памяти. Евгений, Дмитрий и Алексей — настоящие герои!» — отметила Марина Гусева.



«Низкий поклон родителям за то, что воспитали таких мужественных и храбрых ребят. Мы никогда не забудем подвиги наших земляков. Вечная память героям!» — добавила в сети глава Сегежского округа.