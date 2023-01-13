Семьям с детьми разрешили отказаться от перехода на новую форму выплаты пособий

Президент России Владимир Путин подписал указ о праве семей сохранить пособия, которые они получали до введения единого пособия семьям с детьми с низкими доходами и беременным женщинам.

Как сообщает РИА Новости, это следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Единое пособие начали выдавать с 1 января вместо различных выплат, которые назначались до этого времени.

При введении единого пособия предусматривается переходный период. Семья может выбрать — сохранить прежние выплаты до истечения срока их назначения или перейти на новое единое пособие. При этом родители детей, появившихся на свет до 31 декабря 2022 года включительно, смогут оформлять выплаты на детей до трех лет по старым правилам до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Семья также может выбрать — оформлять единое пособие на всех детей в семье или назначить единое пособие только на старших детей, сохранив за младшими детьми прежние выплаты до истечения периода права на эти пособия.