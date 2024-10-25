Семью Мельниковых из Петрозаводска наградили в Кремлевском дворце

Победителей Всероссийского конкурса «Семья года» чествовали в Москве 18 октября.

Семья Мельниковых из карельской столицы стала лучшей в номинации «Многодетная семья». Семейная история, которую они представили, вошла в Почетную кгнигу — летопись конкурса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

Роман и Ольга Мельниковы воспитывают четверых детей, каждый из которых добился успехов в учебе и спорте. В этом году супруги отметят двадцать лет совместной жизни.

«Мы решили поучаствовать в конкурсе, поскольку нам хотелось рассказать о своей семье, поделиться личным опытом родительства. Для нас важно, что этот конкурс привлекает внимание к семейным ценностям и повышает престиж института семьи», — отметили Роман и Ольга.

Участники церемонии увидели насыщенную программу. Побывали на концерте, экскурсиях, мастер-классах и фотосессии. На мероприятии прошел демографический форум «Родительский совет».

Отметим, что Всероссийский конкурс «Семья года» проводят в России по нацпроекту «Демография». В 2024-м конкурс стал одним из ключевых мероприятий Года семьи в России, участие в нем приняли более одиннадцати тысяч семей из разных регионов страны.