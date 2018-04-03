ВИДЕО: Семью оперной дивы выгнали из театра

Анна Нетребко и ее близкие попали в неприятную ситуацию.

Всемирно известную оперную исполнительницу с супругом и сыном выгнали из театра потому, что у них оказались недействительные билеты, рассказывают "Дни.ру".

На своей официальной страничке в Instagram Анна Нетребко опубликовала фотографии, сделанные из зрительного зала одного из театров в Лондоне. Певица сообщила, что вместе с семьей пришла смотреть детскую постановку. Однако в следующем видео Нетребко объявила, что их выгнали.

Анна сообщила, что билеты купили в самой обычной билетной кассе. Певица рассказала, что в неприятную ситуацию попали не они одни. "Там была мама с дочкой, девочка плакала", – поведала Нетребко. В заключение артистка пожелала никому не попадать в такие ситуации.

Подписчики отреагировали: "Правильные выводы сделали из неприятного момента! Здоровый дух и позитив победит любую фу-ситуацию!", "Пусть это будет самое большое огорчение. А Вы, Анна, прекрасно выглядите!", "Странно, что не устроили еще как-то, стулья бы принесли. Оплачено же".