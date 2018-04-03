ВИДЕО: Семью оперной дивы выгнали из театра

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Анна Нетребко и ее близкие попали в неприятную ситуацию.
Всемирно известную оперную исполнительницу с супругом и сыном выгнали из театра потому, что у них оказались недействительные билеты, рассказывают "Дни.ру".
На своей официальной страничке в Instagram Анна Нетребко опубликовала фотографии, сделанные из зрительного зала одного из театров в Лондоне. Певица сообщила, что вместе с семьей пришла смотреть детскую постановку. Однако в следующем видео Нетребко объявила, что их выгнали.
Анна сообщила, что билеты купили в самой обычной билетной кассе. Певица рассказала, что в неприятную ситуацию попали не они одни. "Там была мама с дочкой, девочка плакала", – поведала Нетребко. В заключение артистка пожелала никому не попадать в такие ситуации.
Подписчики отреагировали: "Правильные выводы сделали из неприятного момента! Здоровый дух и позитив победит любую фу-ситуацию!", "Пусть это будет самое большое огорчение. А Вы, Анна, прекрасно выглядите!", "Странно, что не устроили еще как-то, стулья бы принесли. Оплачено же".
Ok, friends! Thank you so much for support.. this kind of overbooking situation unfortunately is common..and it’s pity for kids...there was also another family with double tickets and little girl was crying... just be careful were you buying tickets to avoid this 💩✌️... money was return together with poster of Aladdin 😂
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