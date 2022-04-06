Съемки короткометражного фильма под названием «Инопланетянин» пройдут в Петрозаводске

В Карелии начался кастинг актеров для участия в фильме «Инопланетянин», съемки которого запланированы на лето.

Летом этого года в Петрозаводске пройдут съёмки короткометражного фильма «Инопланетянин». Режиссером ленты выступит Сергей Шмаков. Об этом информирует Союз кинематографистов Республики Карелия.

В паблике Союза кинематографистов объявлен кастинг для участия в фильме.

Ранее сообщалось, что режиссер из Карелии снял фильм про честный развод со звездами.