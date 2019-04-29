Съемочная группа Первого канала тяжело заболела во Вьетнаме

Ведущая Жанна Бадоева заявила, что в азиатской стране она чуть не умерла. Вместе с ней заболела и вся съемочная группа.

Команда снимала рисовые поля во Вьетнаме. До места назначения россияне добрались на лодке, а обратно пришлось идти пешком – река обмелела.

"Солнце пекло так, клянусь, было градусов 50, да еще влажность – 96 процентов. Возвращаться пришлось пешком. Мы там все чуть не сдохли", – призналась Бадоева.

На следующий день Жанна заболела, у нее выявили тяжелую форму бронхита. Вместе с телезвездой очень плохо почувствовали себя и другие участники съемочной группы Первого канала. Режиссер и сценарист заболели лихорадкой, пишет Cosmopolitan.

Группа отправилась за лекарствами на вьетнамский рынок. Ассортимент местной аптеки оказался богатым: им предложили сушеных змей, жаб, ящериц, жуков, маринованных лягушек и заспиртованных насекомых.

В итоге Бадоева купила птичьи гнезда для ухода за кожей, но лечиться решила более привычными средствами.

"Легче нам не стало, долечиваться мы полетели домой. Зато развлеклись по полной", – рассказала телеведущая.