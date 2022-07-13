Сенатор от Карелии Игорь Зубарев: «Введенные штрафы за лесной пожар больно ударят по бюджету семьи и организации»

Игорь Зубарев назвал суммы штрафов, которые ожидают нарушителей пожарной безопасности в лесу.

Сенатор Игорь Зубарев дал большое интервью, в котором рассказал о штрафах за лесные пожары, защите Онеги и Ладоги и запрете перепрофилирования детских лагерей.

«По данным МЧС России, за последние 10 лет горение сухой растительности и мусора стали причинами большинства пожаров в России, а 90% лесных пожаров возникает по вине человека. Мы можем сколько угодно вкладывать средств в мероприятия по охране лесов от пожаров, но, если люди продолжать нарушать правила пожарной безопасности, наше „зеленое золото“ продолжит гореть. И с начала сезона в республике зарегистрировано уже более 40 лесных пожаров на общей площади 100 га. Поэтому ужесточение административной ответственности — это вынужденная мера. А введенные штрафы действительно могут больно ударить по бюджету семей и организаций», — сказал Игорь Зубарев.

Сенатор отметил, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах граждан теперь будут штрафовать на сумму от 15 до 30 тысяч рублей вместо 1,5–3 тысяч рублей.

Для должностных лиц штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей вместо 10–20 тысяч рублей. Для юридических лиц он увеличен от 100 до 400 тысяч рублей.

За выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы рядом с лесом с нарушением требований правил пожарной безопасности граждан теперь будут наказывать на 30–40 тысяч рублей, должностных лиц — на 30-50 тысяч рублей, юридических — 300–500 тысяч рублей.

А самые серьезные штрафы ждут нарушителей, которые допустили возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека. Юридическим лицам придется заплатить от 1 до 2 млн рублей.

Что сказал Игорь Зубарев по поводу закрытых детских лагерей в Карелии, как будет исправляться ситуация, читайте здесь.