Сенатор от Карелии Ракитин заработал в 48 раз меньше коллеги Зубарева

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Член Совета федерации от Республики Карелия Александр Ракитин задекларировал доход по итогам 2017 года в 4 млн 759 тыс. 780 рублей.
Его супруга показала доход в 213 тыс. 123 рубля 42 копейки, следует из декларации сенатора.
В его собственности земельный участок для размещения гаражей и автостоянок (26 кв.м.), участок под индивидуальное жилищное строительство (2751 кв.м.), квартира (84.20 кв.м.), 12/2 доли в квартире площадью 85.90 кв.м., гараж (22.20 кв.м.), 1/72 доля двух машиноместо (площадь каждого 3070.10 кв.м.)
Ему принадлежит две машины: Mitsubishi Pajero, Renault Duster. У супруги Peugeot 308. За сенатором также числится прицеп к легковому автомобилю 821303.
Напомним, сенатор Игорь Зубарев заработал 2019 млн рублей в прошлом году.
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