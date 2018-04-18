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Новости. Общество
09:16, 18 Апреля 2018

Сенатор от Карелии Ракитин заработал в 48 раз меньше коллеги Зубарева

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Член Совета федерации от Республики Карелия Александр Ракитин задекларировал доход по итогам 2017 года в 4 млн 759 тыс. 780 рублей.

Его супруга показала доход в 213 тыс. 123 рубля 42 копейки, следует из декларации сенатора.

В его собственности земельный участок для размещения гаражей и автостоянок (26 кв.м.), участок под индивидуальное жилищное строительство (2751 кв.м.), квартира (84.20 кв.м.), 12/2 доли в квартире площадью 85.90 кв.м., гараж (22.20 кв.м.), 1/72 доля двух машиноместо (площадь каждого 3070.10 кв.м.)

Ему принадлежит две машины: Mitsubishi Pajero, Renault Duster. У супруги Peugeot 308. За сенатором также числится прицеп к легковому автомобилю 821303.

Напомним, сенатор Игорь Зубарев заработал 2019 млн рублей в прошлом году.

 

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
gaudealis
2018-04-18 12:14:52
Жертва социального расслоения.
Беня
2018-04-18 10:50:05
Умоляю Вас : не произносите слово "заработал"! У нас в Карелии о нём никто не знает, а он "наш" сенатор...где и как он "заработал",мы тоже не в курсе, если это просто зарплата за "подчинение",то так и пишите, результат его работы здесь никто не видел и вряд ли увидит...ведь дураков нет...все всё понимают...
Leopol'd
2018-04-18 10:21:43
А кто это?
P.S. Зубарев (и налоговая) пожалуй удивится, что он "заработал 2019 млн рублей в прошлом году.".
Старый дед щукарь
2018-04-18 09:48:15
А толку ноль для Карелии!
dgin
2018-04-18 09:31:33
Освоится не много , найдёт свою нишу и дела у него тоже пойдут хорошо .
Гость
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