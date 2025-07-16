Сенатор Владимир Чижов посетил филиал фонда «Защитники Отечества»

Карельский филиал фонда помогает уволенным с военной службы ветеранам СВО семьям погибших и без вести пропавших бойцов

Сенатор Российской Федерации от Республики Карелия Владимир Чижов посетил карельский филиал фонда «Защитники Отечества» с рабочим визитом. В ходе встречи руководитель регионального филиала фонда Ирина Бакунович подробно рассказала о направлениях работы, уделив особое внимание системе комплексной поддержки, которая выстроена для демобилизованных участников специальной военной операции, а также для членов семей погибших и без вести пропавших защитников.

Сенатор встретился с командой социальных координаторов, работающих в Петрозаводске и Прионежском районе. Специалисты поделились опытом сопровождения подопечных, рассказали о типичных запросах, с которыми сталкиваются, и о подходах, позволяющих эффективно решать возникающие вопросы.

Также Владимир Чижов поговорил с медицинским психологом, работающим на площадке филиала фонда. Обсуждались особенности психологической помощи, необходимость индивидуального подхода и важность длительного сопровождения тех, кто вернулся с передовой.

Отдельной темой встречи стала медицинская реабилитация. Обсуждение было посвящено вопросам протезирования, обеспечения техническими средствами реабилитации и доступности медицинских услуг на территории республики.

— Социальная адаптация бойцов, прошедших горнило боевых действий, их возврат к мирной жизни (трудоустройство, получение образования, участие в культурных и спортивных мероприятиях) — ключевые задачи, требующие безотлагательного решения и чуткого внимательного реагирования, — подчеркнул Владимир Чижов.

Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по Указу Президента России Владимира Путина. Его цель — персональное сопровождение уволенных участников СВО и членов семей героев. Филиал фонда «Защитники Отечества» в Республике Карелия в Петрозаводске находится на ул. Свердлова, д. 1. Часы работы: с 9:00 до 18:00 часов каждый будний день и с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 в субботу. Единый номер филиала фонда: 8 (8142) 44 53 10.