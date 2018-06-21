Сенатор Зубарев вручил Мазуровскому грамоту от Матвиенко

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Член Совета Федерации России от Карелии Игорь Зубарев вручил депутату республиканского парламента, бизнесмену Андрею Мазуровскому грамоту от главы Совфеда Валентины Матвиенко.
По словам Игоря Зубарева, Мазуровский - один из старейших политиков республики.
"Почетной грамотой Совета Федерации Федерального собрания РФ награждается Мазуровский Андрей Афанасьевич, депутат Законодательного собрания Карелии за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие парламентаризма в России, совершенствование законодательства республики и активную общественную деятельность", - зачитал Игорь Зубарев на заседании карельского парламента.
Грамота, по его словам, подписана председателем Совета федерации Валентиной Матвиенко.
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