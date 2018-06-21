Сенатор Зубарев вручил Мазуровскому грамоту от Матвиенко

Член Совета Федерации России от Карелии Игорь Зубарев вручил депутату республиканского парламента, бизнесмену Андрею Мазуровскому грамоту от главы Совфеда Валентины Матвиенко.

По словам Игоря Зубарева, Мазуровский - один из старейших политиков республики.

"Почетной грамотой Совета Федерации Федерального собрания РФ награждается Мазуровский Андрей Афанасьевич, депутат Законодательного собрания Карелии за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие парламентаризма в России, совершенствование законодательства республики и активную общественную деятельность", - зачитал Игорь Зубарев на заседании карельского парламента.

Грамота, по его словам, подписана председателем Совета федерации Валентиной Матвиенко.