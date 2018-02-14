Сенатора от Карелии назначили первым зампредом комитета Совфеда по обороне

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Сенатор от Карелии Александр Ракитин, который до сентября 2017 года занимал должность руководителя УФСБ России по Западному военному округу, избран в среду на заседании Совета Федерации первым зампредом комитета Совфеда по обороне и безопасности.
Этот пост стал вакантным после того, как в среду утром сенаторы освободили от этой должности Франца Клинцевича.
Ракитин в сентябре был делегирован в Совет федерации главой Карелии Артуром Парфенчиковым, пишет РИА Новости.
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