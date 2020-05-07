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Сенаторы поздравили жителей Карелии с Днем Победы

Новости. Общество
12:00, 08 Мая 2020
фото: © Совет Федерации
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Члены Совета Федерации Игорь Зубарев и Александр Ракитин поздравили ветеранов и всех жителей республики с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

"Для нашей страны День Победы был и остается одним из главных праздников. 9 мая — священная дата, как в отечественной истории, так и в истории каждой семьи. Война коснулась всех россиян. И каждый из нас хранит личные истории о родных и близких людях, ковавших великую победу. Советский Союз выстоял благодаря воле и мужеству наших дедов и отцов! Победа в Великой Отечественной войне – величайшее достижение советского народа, быть её наследниками-большая честь и ответственность. Сегодня наш долг – передать своим детям память об этом великом подвиге. Мы должны и будем противостоять любым попыткам оправдать нацизм и переписать историю", - говорится в поздравлении сенаторов от Карелии.

По мнению парламентариев, бережное отношение к памяти погибших защитников Отечества всегда было отличительной чертой наших народов, а поиск, установление имен воинов, павших на поле брани, и уход за воинскими могилами, достойное содержание памятников и мемориалов – священным долгом.

"Мы выражаем уверенность в том, что все жители нашей республики и впредь будут достойным образом хранить историческую память о подвигах воинов и тружеников тыла в период Великой Отечественной войны, совершенствовать поисковые работы, развивать деятельность по содержанию и восстановлению памятников погибшим защитникам Отечества. Мы безгранично благодарны доблестным фронтовикам, самоотверженным труженикам тыла, подарившим нам радость жить и созидать во благо будущих поколений. Низкий поклон вам за все, что вы сделали для нас!" – пишут члены Совета Федерации.

Игорь Зубарев и Александр Ракитин пожелали ветеранам крепкого здоровья, бодрости духа, заботы и любви близких, а всем жителям Карелии - счастья, благополучия, согласия и мирного неба над головой.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2020-05-08 13:04:37
Себя пусть поздравляют.
Алла
2020-05-08 12:51:25
Чьи сенаторы-то? Кто их выбирал и от какой Республики, какую пользу принесли народу?
Об этом напишите!
Гость
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