Сентябрь в Петрозаводске стал самым теплым за полторы сотни лет наблюдений

Средняя температура месяца в карельской столице составила +14,1 градуса.

Сентябрь в 2023 году стал самым теплым в истории метеонаблюдений, говорится в сообщении паблика «Погода Петрозаводска и Карелии».



«Средняя температура месяца вышла +14.1 градуса. Точно такое же значение средней месячной температуры в Петрозаводске имеет и июнь. Однако, грандиозность рекорда заключается в том, что последний самый теплый сентябрь был в 1866 году, то есть 157 лет назад», — сообщили синоптики.



Осадков в сентябре выпало чуть больше нормы, 59 миллиметров. Выпало 75 мм, что составляет 128%.