Сербский режиссёр Эмир Кустурица представил новый фильм на Дне Крещения Руси в Вологде

В своей ленте именитый кинодеятель осветил тему православной общности народов России, Украины и Белоруссии.

Легендарный сербский режиссёр и актёр Эмир Кустурица прибыл в Россию, чтобы принять участие в православном форуме «Люди Христовы. Наше время», проходившем в Вологде. Мероприятие было посвящено Дню Крещения Руси, рассказали в правительстве региона.

Лауреат Каннского фестиваля представил на суд зрителей документальный фильм «Люди Христовы. Наше время», в которой затронул острую тему культурного единения восточнославянских народов.

Перед открытием форума губернатор Вологодской области Георгий Филимонов вручил балканскому гостю памятный подарок.

— Подарил Эмиру знаменитое во всём мире вологодское кружево, — рассказал он в своём телеграм-канале.