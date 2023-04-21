Сердца из гранита Винга установили на набережной в Петрозаводске

Новый арт-объект официально откроют у здания Дворца бракосочетаний в День любви, семьи и верности.

Как пишет «Фактор News», Онежскую набережную в Петрозаводске украсил арт-объект «Влюбленные сердца». Он выполнен из гранита Винга. Авторы арт-объекта - петрозаводский скульптор Александр Ким и мастер по художественной обработке камня Сергей Семенов.

Официальное открытие арт-объекта состоится в субботу, 8 июля, в 13.00 на Онежской набережной.

Какое мероприятие в День любви, семьи и верности пройдет в Петрозаводске до открытия памятника, знает «Фактор News».