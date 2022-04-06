Серебряную подкову, визитницу с гербом России и автомобили продают в Карелии за долги

УФССП Карелии проводит торги арестованного имущества.

Приставы Карелии реализуют, в том числе ниже среднерыночной стоимости, арестованное имущество. Реализация проводится на публичных торгах.

За долги продаются легковые и грузовые автомобили, краны, жилая недвижимость, участки, а также серебряная подкова, жетоны и визитница с гербом Российской Федерации.

По вопросам приобретения имущества, в том числе получения дополнительных сведений о нем, заинтересованные лица могут ознакомиться интернет-сайте МТУ Росимущества по адресу: https://tu51.rosim.ru в разделе деятельность/реализация и распоряжение имуществом, продажа арестованного, конфискованного и иного имущества. Также это можно сделать на сайте https://www.etp-torgi.ru, печатном издании газеты «Карелия», либо непосредственно в МТУ Росимущества по адресу: Петрозаводск, улица Анохина, д. 29А, каб. 16 по рабочим дням с 09.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00 или по номерам телефонов (8142) 59-36-23, (8142) 59 36 27.