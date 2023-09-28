Серьезная опасность нависла над головами жителей Петрозаводска в одном из парков

Петрозаводчан предупредили о готовом упасть на головы деревьях на Кукковке.

В петрозаводском парке «Беличий остров» одно из больших деревьев серьезно накренилось и вот-вот готово упасть. Об этом предупредили в паблике «Пульс Петрозаводска».

«Администрация Петрозаводска! Прошу обратить внимание на это! Беличий парк, дерево уже треснуло, второе на соплях висит, рядом тропика, ходят люди, дети, не дай бог кому-то на голову упадет. Примите меры», — воззвал к городским властям читатель паблика.