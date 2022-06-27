Серьезную аварию с пострадавшими в Карелии спровоцировал пьяный водитель, лишенный прав

В Госавтоинспекции Карелии рассказали подробности аварии, произошедшей в Кондопожском районе.

На 13 километре автодороги Кондопога–Викшезеро 2 июня в 12.45 произошло ДТП с участием двух автомобилей.

По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 врезался в автомобиль LADA Granta. В результате аварии оба водителя, а также пассажир LADA Granta были госпитализированы.

Как выяснилось, водитель «шестерки» в момент ДТП был пьян. Кроме того, у него отсутствовали водительские права — их он лишился, будучи остановленным за пьяное вождение. За повторное нарушение мужчине грозит уголовная ответственность.

Ранее ДТП произошло в самом центре Петрозаводска — мотоциклист отлетел на несколько метров после столкновения с автомобилем.