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Серьезный разговор с односельчанином стоил жителю Карелии сломанных ребер

Новости. Криминал
10:13, 21 Июня 2022
фото: © AP

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В Прионежском районе мужчине понадобилась помощь медиков после разговора с обиженным односельчанином.

В полицию Прионежского района поступило сообщение из медицинского учреждения. Туда был доставлен 32-летний пациент, у которого диагностировали перелом ребра, повреждение легкого, пневмоторакс, рассказали в МВД Карелии.

Полицейские выяснили, что к преступлению причастен 41-летний односельчанин потерпевшего. Накануне днем он вызвал мужчину на разговор, вспомнив старый конфликт. Как только тот вышел из дома, обидчик накинулся на него и стал наносить удары руками и ногами, затем, заметив свидетелей, скрылся. Пострадавший от госпитализации отказался, однако на следующий день его состояние резко ухудшилось. Ему пришлось обратиться за помощью медиков

Вскоре местонахождение подозреваемого было установлено. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, житель Карелии зарезал приятеля и спрятал его труп в подъезде.

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