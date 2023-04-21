Сергей Байдин назначен управляющим директором Кондопожского ЦБК

Новый руководитель предприятия нацелен на расширение продуктового портфеля и обновление производственных мощностей.

Решением руководства группы компаний «Карелия Палп» Сергей Байдин назначен управляющим директором Кондопожского целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК). Ранее Сергей Николаевич занимал должность технического директора – и.о. управляющего директора основного производственного актива «Карелии Палп».

– Уверен, богатый опыт работы в целлюлозно-бумажной отрасли, знания и лидерские качества Сергея Байдина будут способствовать дальнейшей стабильности предприятия, которое в следующем году отмечает 95-летие со дня основания. Не сомневаюсь в том, что новый руководитель поведет предприятие по намеченному пути развития, расширения продуктового портфеля, обновления производственных мощностей, укрепляя статус одного из крупнейших работодателей Республики Карелии, надежного партнера и поставщика, – отмечает генеральный директор «Карелии Палп» Юрий Айвазов.

Сергей Байдин родился в 1975 году. В 2004 году он с отличием окончил Архангельский государственный технический университет (ныне Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова (САФУ) по специальности «технология химической переработки древесины». Прошел путь от сушильщика бумагоделательной машины картонно-бумажного производства одного из российских предприятий до технического директора Кондопожского ЦБК. Его стаж работы в отрасли – 25 лет.