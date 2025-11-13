Сергей Безруков рассказал о военных артефактах, найденных в Карелии во время съёмок триллера «Август»

Народный артист России Сергей Безруков поделился подробностями о находках, обнаруженных во время съёмок фильма «Август» в Карелии: гильзах, пуговицах, элементах формы и других предметах, связанных с линией обороны.

— Там как раз и проходила линия обороны. Наши реквизиторы и поисковики тоже находили очень многое. Подошву, сапоги, даже что-то из формы, по-моему, находили. Конечно же, гильзы. Очень много гильз, патронов, причем такие крупнокалиберные. То есть земля просто усыпана артефактами и памятными страшными знаками той самой войны, — рассказал Безруков в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале.

Актер отметил, что эти артефакты помогли погрузиться в историю и передать эмоции без необходимости «играть» — осознание реальности событий приходило естественно.

Безруков также подчеркнул, что для успеха фильма важны чувства и эмоции, которые позволяют зрителю ассоциировать себя с героями. Реальные артефакты, найденные в Карелии, стали важным элементом, усилившим атмосферу достоверности и глубины сюжета.

Картина, вышедшая в прокат 25 сентября, основана на романе Владимира Богомолова «Момент истины» и рассказывает о трёх контрразведчиках СМЕРШа, которые выполняют опасную миссию по поиску фашистских агентов в лесах Западной Белоруссии. Главные роли исполнили Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков.

Напомним, в Петрозаводске объявлен кастинг на участие в молодежном фильме о здоровом образе жизни.