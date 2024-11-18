Сергей Крупин рассказал, когда завершат «бесконечный» ремонт набережной в Сортавале

Глава округа заверил, что проконтролирует ход ремонтных работ, чтобы город стал красивым и привлекательным не только для туристов, но и для местных жителей.

Глава Сортавальского округа Сергей Крупин сообщил, что обустройство набережной в Сортавале идет поэтапно, его осуществляют на деньги неравнодушных меценатов и завершат в 2027 году.

К этому времени набережную полностью модернизируют и она протянется от комплекса «Пиипун-Пиха» вдоль берега до станции «Сортавала-Центр» и далее уже по другому берегу залива — до здания бывшего пивзавода, отметил Крупин.

«Проект реконструкции набережной разрабатывался коллективом профессиональных архитекторов, проект детализирован, проработан, согласован и утверждён», — заявил Сергей Крупин.





Сейчас основные работы проводят на участке от автомобильного моста до железнодорожной станции «Сортавала-Центр». После ремонта набережная превратится в уютную зону отдыха со сквером Леандера, арт-объектами, памятниками князю Ярославу и императору Александру I.



«Частью общего проекта уже стали яхт-клуб, здание ресторана „Ленинград“ и центр „Сердоболь“ с прилегающей зоной отдыха и детским городком, недавно открытый скейт-парк и другие объекты. Закончено строительство нового здания на участке набережной по улице Ленина, здесь будет ресторан или кафе, летний кинотеатр, обустроен причал для маломерных судов, заканчивается создание архитектурной реплики части старого пешеходного моста, как ещё одного арт-объекта», — отметил Сергей Крупин.

Глава округа рассказал, что к проекту развития Сортавалы привлекают малый и средний бизнес. Для предпринимателей созданы все условия, предусмотрены места для нестационарных торговых объектов, обустроены сертифицированные причалы для судов, к которым привязаны экскурсионные маршруты.





«Проект реконструкции сортавальской набережной — очень масштабный по меркам нашего небольшого города. Соответственно, реализация такого проекта требует немало сил и средств. Со своей стороны администрация Сортавальского района сделает всё возможное, чтобы проект был реализован, а набережная стала настоящим украшением города Сортавала», — подчеркнул Крупин.