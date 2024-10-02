Сергей Крупин: вода в дома граждан не подается в Кааламо, но подвоз организован

Глава Сортавальского округа прояснил ситуацию.

Произошла авария - вышел из строя насос системы водоснабжения. На сегодняшний день вода в дома граждан поселка Кааламо не подается, сообщил в личном профиле Сергей Крупин.



"Стоит сказать, что совсем недавно мы установили новый насос, который сразу же вышел из строя из-за производственного брака. Уже купили новый, ждем его поставки. Сейчас прилагаем усилия для ремонта старого насоса. Надеемся, что в ближайшие двое суток подача воды возобновится. В поселке организован ежедневный подвоз воды. Завтра воду также подвезут с 9:30 до 13:00. Надеюсь на скорое разрешение ситуации. Держу ее на контроле", - заключил глава Сортавальского округа.