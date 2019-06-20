Сергей Лазарев обнажился

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Сергей Лазарев выложил в Instagram новый пост.
На фотографии артист запечатлен в очках и бейсболке с голым торсом. Его физическая форма приятно удивила фанатов. У Сергея явно наметился пресс, а также внушительный объем трицепса и бицепса, пишет издание "Дни.ру".
"А как вы подготовили свое тело к лету?", – поинтересовался музыкант.
Снимок прокомментировали и звезды.
"Никак, смотрю на твое", – отметила Лолита.
Сам Лазарев довольно иронично отнесся к фото. Он поставил смешные хештеги, чтобы повеселить аудиторию: #мнекажетсяэтофотошоп, #этонееготело, #фучтоживотвтянул, #агдеволосынагруди, #этонеЛазарев.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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