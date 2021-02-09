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"Сергей, отдайте деньги": В Карелию пришел инвестор, подозреваемый в мошенничестве

Новости. Общество
11:01, 10 Февраля 2021
фото: © shutterstock.com/Syda Productions
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В Белоруссии пострадавшие по уголовному делу о мошенничестве, в котором подозревают приехавшего в Карелию инвестора, просят вернуть им деньги, отданные на строительство квартир.

Как стало известно "Столице на Онего", учредитель и директор ООО "Карельский агропромышленный комплекс" Сергей Сечко, купивший на торгах свинокомплекс "Кондопожский" в Карелии за 72 млн рублей и попавший в число резидентов территории опережающего развития "Кондопога", является фигурантом уголовного дела в Республике Беларусь и подозревается в мошенничестве.

После публикации о приобретении Кондопожского свинокомплекса обществом с ограниченной ответственностью "Карельский агропромышленный комплекс" со "Столицей на Онего" связались жители Минска и сообщили, что Сергей Васильевич Сечко в Беларуси является фигурантом уголовного дела и подозревается в мошенничестве.

Пострадавшие по делу о мошенничестве прислали в редакцию документ из Генпрокуратуры Республики Беларусь по делу Сечко.

Как выяснилось, семья Сечко – Светлана Васильевна Сечко, Василий Иванович Сечко и Сергей Васильевич Сечко – это учредители и руководители ООО "Светлана" в Беларуси.

Компания "Светлана" занимается производством бетона и поставляет его на строительные объекты Минска. Оказалось, что фирма "Светлана" поставляла на стройки жилых комплексов бетон, а застройщик рассчитывался с ней квартирами. Реализуя эти квартиры, компания заключала договоры с физическими лицами, которые сейчас являются пострадавшими в рамках уголовного дела о мошенничестве.

"Деньги "Светлана" брала, а квартиры не предоставляла, кормила людей обещаниями. Когда обман вскрылся, в 2018 году пострадавшие стали обращаться в правоохранительные органы. В мае 2019 года в отношении руководителя ООО "Светлана" - Сечко Светланы Васильевны было возбуждено уголовное дело по статье мошенничество, а в октябре дело возбудили также в отношении ее мужа Сечко Василия Ивановича и ее сына – Сергея Васильевича Сечко. ООО "Светлана" с декабря 2018 года находится в ликвидации, а на данный момент в стадии банкротства: имущество распродано, обязательства по договорам не выполнены, деньги не возвращены", - пояснил один из пострадавших.

Потерпевшие от действий мошенников рассказали, что расследование дела о мошенничестве Сечко длится почти два года, но все руководители ООО "Светлана" на сегодняшний день находятся в статусе подозреваемых и продолжают спокойно жить, в то время как "обманутые покупатели просто брошены в долговую яму", а некоторым приходится жить у родственников или в общежитии.

"До того, как подать заявление в суд, я пыталась найти с ними общий язык, ездила к ним домой, говорила: "Сергей, мы друг друга знаем давно, отдайте деньги, отдайте хоть что-то, - рассказала одна из потерпевших. - Но в итоге мы так ничего и не смогли вернуть. Когда мы дружили, Светлана все время говорила, что все для сына делает. Хочет свой бетонный заводик продать, сыну отдать деньги, чтобы он открыл в России бизнес, и она бы с ним уехала и начала вести сельское хозяйство, как ее родной брат, который в Белоруссии занимается свиноводчеством. Лет шесть о хрюшках мечтала".

Подробнее об инвесторе в Карелии, которого подозревают в мошенничестве, читайте здесь.

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