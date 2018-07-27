Сергей Шнуров "усыновил" двух бомжей в Санкт-Петербурге

Лидер "Ленинграда" поделился переживаниями в своем "Инстаграме", показав своих бородатых "детей".

Поэт, музыкант и балагур Сергей Шнуров снова привлекает внимание поклонников в соцсетях. На этот раз он выложил в "Инстаграм" фотографию с пробежки, на которой случайно встретился со своими "детьми".

На снимке бородатый лидер "Ленинграда", зарабатывающий по два миллиона рублей в день, стоит между двумя другими бородачами, которые, судя по всему, проводят свое за распитием дешевого алкоголя и довольствуются на закуску черным хлебом.

"Это ж дети мои, на кого я их оставлю?" – написал Шнур.

Другие же обратили внимание не столько на "детей" Сергея, сколько на самого музыканта, который рассказал об утренней пробежке. Подписчики узнали место на фотографии – набережную реки Пряжка, передает "Комсомольская правда".