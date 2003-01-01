Сергей Стугарев избран главой Муезерского муниципального округа

8 декабря 2025 года на сессии Муезерского муниципального округа главой Муезерского муниципального округа единогласно избран Сергей Станиславович Стугарев.
Как сообщил министр по национальной и региональной политике Карелии Сергей Киселев, после заседания конкурсной комиссии совет депутатов Муезерского округа единогласно утвердил нового главу.
Отметим, что на этой работе Сергей Стугарев человек не новый. С 2011 по 2018 год он руководил администрацией Ребольского сельского поселения. Потом с января 2018 года по июнь 2019 года трудился главой Муезерского муниципального района. С 4 февраля 2025 года занимал должность главы администрации Муезерского муниципального района.
