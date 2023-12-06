Серия приемов граждан пройдет в мэрии Петрозаводска

Инна Колыхматова анонсировала прием жителей Петрозаводска по вопросам взаимодействия с управляющими компаниями и ТСЖ.
Недавно избранная главой Петрозаводска Инна Колыхматова на своей странице в соцсети анонсировала серию приемов граждан в мэрии города. Об этом глава города написала в соцсети.
Темой встреч будут отношения горожан и управляющих компаний либо Т. Ж. Время также выбрано максимально удобное для всех — суббота.
«Первый такой прием пройдет 16 декабря с 10 часов в зимнем саду Администрации. На встречу приглашаем жителей домов, которые обслуживают управляющие компании „ПетроГИЦ“, „КСМ-Комфорт“ и „Гарантия-плюс“. Для удобства прикрепляю списки их домов», — написала Инна Колыхматова.
Записаться на приём можно в рабочее время 11, 12, 13 и 14 декабря по телефону 71-35-55.
«Уверена, что управляющие компании и жители смогут найти общий язык. А специалисты Администрации и Госкомитета помогут», — подытожила Инна Колыхматова.
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