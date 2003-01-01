Серия взрывов прогремит на газопроводе в Лахденпохском районе

Местные власти предупредили жителей о проведении спецработ на участке газопровода «Ихала».

Завтра, 25 ноября, с 10:00 до 12:00 на участке строительства газопровода-отвода «Ихала» в Лахденпохском районе будут проводиться взрывные работы, сообщили в местной администрации.

— Один продолжительный сигнал — начало подготовительных работ; два продолжительных сигнала — взрывание; три коротких сигнала — окончание взрывных работ, — рассказали там о порядке действий строителей.

Пребывание людей в опасной зоне строго запрещено. Для контроля безопасности по периметру указанной территории и на подъездах к ней будут дежурить постовые.