Серия взрывов прогремит на опасном объекте в Кондопожском районе

В местной администрации предупредили о проведении взрывных работ на территории опасного производственного объекта.
Завтра, 13 ноября, с 13:00 до 19:00 на территории карьера «Новолокское», расположенного в посёлке Новый Посёлок Кондопожского района, будут проводиться взрывные работы. Об этом сообщили в группе местной администрации.
— Просим сохранять спокойствие, — добавили там.
Отмечается, что указанный производственный объект считается опасным. Это означает, что там могут возникать аварии, способные повлечь за собой угрозу жизни и здоровью людей, разрушение зданий, а также нанесение вреда окружающей среде.