Серийного вора-алкоголика будут судить в Карелии

Окончено расследование криминальных эпизодов, инкриминируемых 47-летнему костомукшанину, сообщили в МВД Карелии.

Житель Костомукши попался на кражах в пяти магазинах города. Злоумышленник выносил из магазинов крепкий алкоголь: коньяк, водку, виски.

Несколько раз продавцы ловили его на месте преступления. А в одном из магазинов попытку кражи заметил покупатель.

Во время праздника мужчина украл деньги с карты собутыльницы. Женщина дала ему карту с функцией бесконтактной оплаты и отправила в магазин. Мужчина вернулся с чипсами, лимонадом и крепким алкоголем. Позже пострадавшая ушла домой и оставила сумку, чем и воспользовался костомукшанин – потратил более пяти тысяч рублей с чужой карты.

Ранее гражданин неоднократно привлекался к административной ответственности за аналогичные хищения.

Материалы уголовных дел направлены в суд.

Напомним, в сентябре серийного вора в Петрозаводске поймали по записям городских видеокамер.