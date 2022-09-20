Серийного вора лодочных моторов удалось поймать после очередной кражи в Карелии

Задержан подозреваемый в серии краж лодочных моторов, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть по Пудожскому району поступило заявление от 35-летнего местного жителя о краже лодочного мотора стоимостью около 100 тысяч рублей. Позже сотрудники полиции приняли еще два аналогичных заявления.

На месте сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник скрылся с украденными моторами на автомобиле. С помощью автомобильной ориентировки удалось найти вора в соседнем регионе. Так в Ленинградской области задержали 45-летнего гражданина, который дал признательные показания.

Подозреваемый рассказал, что в Пудожский район приехал к приятелю, приметил на берегу лодки, снял моторы и на такси хотел увезти на продажу в Санкт-Петербург. Мужчина оказался причастен к краже, совершенной в конце августа в Петрозаводске. Тогда с территории охраняемой автостоянки похитили лодочный мотор стоимостью более 220 тысяч рублей.

Сейчас все похищенные моторы изъяты, по всем фактам преступления возбуждены уголовные дела.