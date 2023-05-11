Серийного закладчика из Санкт-Петербурга осудили в Карелии

Жителя Северной столицы приговорили к 11 годам в колонии строгого режима за наркоторговлю, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Прионежского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя Санкт-Петербурга. Мужчину признали виновным в наркоторговле, сообщили в региональной прокуратуре.

В суде удалось доказать, что в январе 2021 года ранее не судимый отец двоих детей с целью обогащения решил заняться незаконной продажей наркотиков.

В сети ему отправляли ссылки на крупные партии наркотиков, которые он в дальнейшем фасовал и размещал по тайникам. Координаты закладок злоумышленник отправлял главарю с целью последующей перепродажи потребителям.

Во время предварительного следствия выяснилось, что мужчина виновен в восьми преступлениях, которые он совершил в период с 2021 по 2022 годы в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Петрозаводске и Прионежском районе.

Суд отправил наркоторговца в колонию строгого режима на 11 лет.