Серийный насильник, нападавший на девушек в Карелии, снова сядет в тюрьму, но ненадолго

Суд города Кондопога в Карелии вынес приговор обвиняемому в сексуальном насилии над девушкой – он напал на нее на улице, и это не первая его жертва.

О судебном решении сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Нападение произошло в ночь на 5 января во дворе жилого дома в Кондопоге. По версии следствия, подсудимый заметил на улице незнакомую девушку, надел на лицо маску и последовал за ней до дома. Там он на нее напал и попытался изнасиловать, но не смог довести дело до конца из-за ее сопротивления. Насильник скрылся, но его зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения, что помогло расследованию.

Суд приговорил обвиняемого к лишению свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Ранее в Следкоме сообщили, что подсудимый уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Он так же выслеживал своих жертв на улице и в безлюдном месте нападал на них.