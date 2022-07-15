Серийный насильник, нападавший на девушек в Карелии, снова сядет в тюрьму, но ненадолго

Суд города Кондопога в Карелии вынес приговор обвиняемому в сексуальном насилии над девушкой – он напал на нее на улице, и это не первая его жертва.
О судебном решении сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.
Нападение произошло в ночь на 5 января во дворе жилого дома в Кондопоге. По версии следствия, подсудимый заметил на улице незнакомую девушку, надел на лицо маску и последовал за ней до дома. Там он на нее напал и попытался изнасиловать, но не смог довести дело до конца из-за ее сопротивления. Насильник скрылся, но его зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения, что помогло расследованию.
Суд приговорил обвиняемого к лишению свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Приговор суда пока не вступил в законную силу.
Ранее в Следкоме сообщили, что подсудимый уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Он так же выслеживал своих жертв на улице и в безлюдном месте нападал на них.
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