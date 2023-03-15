Серийный вор в Карелии попался на краже у своих приятелей

Житель Лахденпохского района Карелии обвиняется в краже рюкзака, телефона и наушников.

В полицию Лахденпохского района поступили два заявления от местных жителей. У обоих пропало имущество.

Как выяснилось, накануне трое приятелей выпивали. Когда двое заснули, третий незаметно ушел. Проснувшись, хозяин и его гость не нашли рюкзак, в котором находился только паспорт, телефон и беспроводные наушники.

Полицейские нашли подозреваемого, им оказался третий участник застолья, 26-летний мужчина. Он во всем признался и вернул краденое, рассказали в МВД Карелии.

Также установлена причастность подозреваемого еще к двум преступлениям. Ему инкриминируется мелкое хищение товаров, алкоголя, из сетевых магазинов.

По всем эпизодам возбуждены и расследуются уголовные дела.