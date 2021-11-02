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Серию краж и угонов организовал молодой житель Карелии

Новости. Криминал
13:23, 02 Ноября 2021
фото: © ИТАР-ТАСС

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Полицейские Пряжинского района раскрыли сразу несколько преступлений, совершенных 20-летним местным жителем, сообщили в МВД Карелии.

В конце октября в полицию Пряжинского района с заявлением об угоне УАЗа обратился 37-летний житель Петрозаводска. Как объяснил мужчина, автомобиль исчез с территории дачного участка.

Полицейские нашли автомобиль недалеко от одного из поселков района, а также установили подозреваемого — 20-летнего местного жителя.

Молодой человек рассказал, что, гуляя среди дач, увидел незапертую «буханку», смог завести и угнать ее. Впоследствии, не справившись с управлением, съехал в кювет и, оставив машину на месте происшествия, на попутке уехал домой.

В связи с фактом угона было возбуждено уголовное дело.

Кроме того, выяснилось, что молодой человек причастен к серии краж, совершённых на территории района. В частности, он подозревается в краже из гаража местной жительницы, откуда пропали два автомобиля, лодка и мотор. Лодку с мотором юноша успел продать, один из автомобилей сдать в металлолом, а на второй машине покатался и бросил — ее изъяли полицейские.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства преступлений и причастность к ним других лиц. Подозреваемый в настоящее время задержан.

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