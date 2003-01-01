Сертификаты на покупку жилья выдали двум сиротам в Карелии

В республике продолжается работа по предоставлению жилья сиротам.
Очередное заседание комиссии состоялось в Минсоцзащиты Карелии. Были рассмотрены 2 заявления и приняты положительные решения о выдаче сертификатов на приобретение собственной квартиры.
— Выплату получат граждане, состоящие в списке детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем на территории города Петрозаводска, — рассказали в ведомстве.
Всего с начала года 11 жителям Карелии предоставлены Сертификаты, из них 5 человек уже приобрели свои квартиры.
Всего в 2025 году жилыми помещениями планируется обеспечить 115 человек, рассказали в ведомстве. Ранее сообщалось, что суд обязал власти обеспечить жильем сироту из Карелии.