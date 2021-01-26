Серую ольху, склонившуюся вдоль дороги в Петрозаводске, срубят (ФОТО)

Вдоль дороги от Кукковского кольца до полигона ТБО в Орзеге удаляют аварийные деревья, так как повреждённые после снегопадов растения мешают движению транспорта, сообщили в администрации Петрозаводска.

На участке вдоль магистралей от площади Кукковское Кольцо вдоль Комсомольского проспекта и Совхозной улицы до объекта размещения отходов в местечке Орзега ведутся работы по удалению аварийных деревьев. Опасные растения вырубают в границах красных линий автодороги.

Зелёные насаждения в двухметровой зоне преимущественно представлены ольхой серой. После обильных снегопадов на участке отмечено около 20 упавших деревьев и большое количество растений, наклонённых к дороге. Их кроны ограничивают передвижение крупногабаритной техники и местами сужают проезжую часть.

Содействие в работе по сносу аварийных деревьев оказывает ООО "Финпромстрой". Администрация Петрозаводска просит водителей на указанных участках быть внимательными, соблюдать скоростной режим, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.