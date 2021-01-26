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Серую ольху, склонившуюся вдоль дороги в Петрозаводске, срубят (ФОТО)

Новости. Общество
08:20, 27 Января 2021
фото: администрация Петрозаводска
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Вдоль дороги от Кукковского кольца до полигона ТБО в Орзеге удаляют аварийные деревья, так как повреждённые после снегопадов растения мешают движению транспорта, сообщили в администрации Петрозаводска.

На участке вдоль магистралей от площади Кукковское Кольцо вдоль Комсомольского проспекта и Совхозной улицы до объекта размещения отходов в местечке Орзега ведутся работы по удалению аварийных деревьев. Опасные растения вырубают в границах красных линий автодороги.

Зелёные насаждения в двухметровой зоне преимущественно представлены ольхой серой. После обильных снегопадов на участке отмечено около 20 упавших деревьев и большое количество растений, наклонённых к дороге. Их кроны ограничивают передвижение крупногабаритной техники и местами сужают проезжую часть.

Содействие в работе по сносу аварийных деревьев оказывает ООО "Финпромстрой". Администрация Петрозаводска просит водителей на указанных участках быть внимательными, соблюдать скоростной режим, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.

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Комментарии

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врунофф
2021-01-27 09:45:08
У либерды есть повод. Офф, давай на пенек с плакатиком и своими клоунами из ключевского карьера
Off
2021-01-27 10:41:07
врунофф, социопат. Там где правят педроссы, всегда разруха , аварии на водопровода и плохая экология. Надо спросить у жиринят, если повод обсуждать коммент колготочника Пенькова. :)
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