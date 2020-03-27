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Сервис "Яндекс": В Петрозаводске растет число сидящих на самокарантине

Новости. Общество
14:39, 01 Апреля 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Заработавший в России сервис отслеживает горожан, оставшихся на самоизоляции.

"Яндекс" начал оценивать уровень самоизоляции жителей городов – как много людей сидит дома. Для этого аналитики рассчитали специальный индекс. Чем выше значение, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 – "на улицах много людей" до 5 – "все сидят по домам".

Уровень самоизоляции в Петрозаводске на 13.00 1 апреля составил 4.0 – "На улице почти никого. Спасибо всем, кто дома".

Вчера индекс был 3.6.

Напомним, глава Карелии подписал распоряжение о введении в республике с 1 апреля режима всеобщей самоизоляции в республике.

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