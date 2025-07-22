«Пока ее не найду, уезжать не собираюсь». Сестра пропавшей в Беломорске девушки создала телеграм-канал

Сестра пропавшей в Карелии Валерии Пужняк присоединилась к поискам . О том, что происходит, она рассказывает в телеграм-канале.

В Беломорском районе продолжают искать пропавших туристов — Валерию Пужняк и Виктора Зузанова. Напомним, о их местонахождении не известно с 20 июля. К поискам присоединились родные, они приехали из Волгограда. Сестра Валерии Алиса Порядина создала канал, где информирует о ходе поисковых работ.

-Люди помогают. Администрация тоже помогает. Нашли водителя, который повезет нас на место поисков. Ребята остаются в море в Беломорске. В Кеми мы проплыли всё, эта область исключается. В Беломорске люди остаются. В Сумпасаде нет бензина. Мы сейчас закупаем топливо для лодок и едем туда. Это три часа дороги. То есть в 17:00 мы сможем выйти в море. Местные жители дают две лодки, катер, бинокли, спасжилеты. Сегодня море спокойное. Если погода изменится, вернемся на берег, — рассказала Алиса Порядина.

«Пока ее не найду, уезжать не собираюсь», — говорит девушка. Напомним, у ее сестры двое детей, нет мужа.

Напомним, 20 июля незарегистрированная тургруппа из 7 человек сплавлялась на байдарках по Белому морю. Маршрут путешественников проходил от гряды островов Кузова, расположенных на территории Карелии, к Соловецкому острову Архангельской области, однако неожиданное ухудшение погоды заставило туристов повернуть в обратную сторону.

Четыре человека на парных байдарках добрались до суши, поисками оставшихся троих продолжили заниматься спасатели. 23 июля, тело одного из них — Владимира Бондарева - обнаружили в районе острова Варбалуда. Судьба ещё двоих — мужчины и женщины (Виктора и Валерии) — остаётся неизвестной. Накануне, 24 июля, волонтеры обнаружили на побережье рюкзак Валерии. Как рассказала сестра девушки, он был в лодке, которую нашли ранее. Вероятно, его прибило к берегу.