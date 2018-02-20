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Новости. Общество
21:30, 20 Февраля 2018

Сестры Зайцевы полезли в драку на Первом канале

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Съемка шоу "На самом деле" ужаснула Волочкову, и она пошла отмываться.

Балерина Анастасия Волочкова традиционно смывает проблемы в ледяной купели и выкладывает откровенные фото, напоминает uznayvse.ru. В очередном выпуске программы Первого канала "На самом деле" гостями шоу стали когда-то известные певицы, а ныне заграничные бизнес-леди сестры Зайцевы. В качестве эксперта выступила Анастасия Волочкова. В процессе съемки между участниками начался конфликт, который растревожил Анастасию настолько, что ей пришлось прибегнуть дома к ледяным процедурам. Как обычно, Волочкова показала обнаженное фото с процесса купания. "Зима - лучшее время для купели ледяной! А сегодня в этой купели мне нужно отмыться от той съемки, в которой я сегодня поучаствовала… "На самом деле" на Первом... Сестры Зайцевы. Все было хорошо, пока они не полезли в драку… Слава Богу, не со мной, хотя хотели… Под удар попал Константин... Адвокат... И ему в лицо был выплеснут стакан воды, который я же этим сестрам преподнесла, думая, что они хотят попить… Это был трэш. Нет слов. В эфире все увидите… А мне вода - подмога!" - рассказала в микроблоге Анастасия Волочкова.

По словам помощника балерины, Анастасия сама едва избежала побоев, в студии творился настоящий ад - все кричали, плевались, махали руками. Подписчики не стали осуждать Волочкову. Многие отметили, что подобные конфликтные эфиры - обычное дело: способ заработать деньги и поднять рейтинг программы.

"Какая вы молодец Анастасия! Обожаю вас смотреть на программах, в вас столько тепла, и вас всегда хочется обнять. А вода здорово помогает избавиться от негативной энергии, да еще на улице супер!", "…Это лишний повод напомнить о себе, чтобы не забыли. Да и денежку неплохую платят. В ее-то бедственном положении приходится соглашаться даже на такую грязь, как эта передача", "Нась, тебе не привыкать в чужом и своем г***е ковыряться. У тебя работа такая. Деньги ж надо откуда-то брать. Ну хоть таким грязным образом...", "Зато хорошие гонорары платит 1-й канал, вам-то жить за что-то надо… Терпения вам", - комментируют пользователи. 

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