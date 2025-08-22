Сеть «Газпромнефть» запустила АЗС в Кондопожском районе Карелии

Новая автозаправочная станция стала первой АЗС сети «Газпромнефть» на федеральной трассе Р-21 «Кола» в Республике Карелия и третьей в регионе.

Этот объект вносит свой вклад в развитие придорожной инфраструктуры, обеспечивая дополнительные комфорт и уверенность в путешествиях по региону.

АЗС расположена на 478-м километре ключевой транспортной артерии Северо-Запада и способна обслуживать до 1000 автомобилей ежедневно. Одновременно на станции может заправляться 8 автомобилей, в том числе большегрузный транспорт на дизельных скоростных выносных топливораздаточных колонках.

Особое внимание уделено скорости обслуживания: новая АЗС работает по системе постоплаты. Клиенты сначала заправляют автомобиль, а затем оплачивают топливо, что позволяет сократить время пребывания на станции вдвое.

На станции круглосуточно работает фирменное кафе и магазин с широким ассортиментом товаров, включая продукцию собственных торговых марок сети. В торговом зале АЗС установлены две автоматические кофемашины для самостоятельного приготовления клиентами популярных видов кофейных напитков.

Предусмотрены бесплатные дополнительные сервисы для водителей: пункт подкачки шин, шкаф с технической водой для мытья фар и стекол автомобиля.

Заместитель Премьер министра Правительства Республики Карелия по вопросам экономики Олег Ермолаев прокомментировал:

«Увеличение числа АЗС в регионе оказывает значительное влияние на улучшение качества придорожного сервиса. Теперь водители при планировании поездок могут быть уверены в наличии надежного места заправки и отдыха на трассе „Кола“ в Карелии. Развитие трассовой инфраструктуры позволяет повысить привлекательность региона для автотуристов».