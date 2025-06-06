Сеть пекарен «Хлебник» планирует возвращение в Петрозаводск

В компании объяснили, что пекарня закрылась не из-за низкого спроса и конкуренции с «Беккером».

Магазин популярной петербургской сети пекарен на Ленина, 17, который не проработал в Петрозаводске и полгода, закрылся не из-за низкого спроса на продукцию. Об этом «Столице на Онего» рассказали в самой компании.

Наш сайт весной рассказывал о закрытии единственного магазина сети пекарен «Хлебник» в Петрозаводске. Сеть имеет более 200 точек в разных городах России, в Петрозаводске до июля 2024 года не было ни одного. Однако точка закрылась уже в феврале 2025 года. Мы предположили, что «Хлебнику» могла помешать конкуренция с местным «Беккером».

Однако в самой компании «Столице» сообщили, что дело не в конкуренции, а в несоблюдении внутренних стандартов сети первым петрозаводским партнером.

— Мы не уходим из Карелии — наоборот, мы планируем открыть в Петрозаводске новые точки, — прокомментировали нашему изданию в компании. — Да, мы действительно прекратили работу с первым партнером. Но причина была не в конкуренции, а в несоблюдении стандартов бренда. Мы отозвали у него право использовать имя «Хлебник». Если точка не соответствует уровню обслуживания, качеству продукции или атмосфере бренда — мы не будем рисковать доверием гостей.

Напомним, сейчас в здании на Ленина, 17 работает другое кафе — «Кофе с булочкой». В Карелии продолжает работать пекарня «Хлебник» в городе Сортавала.