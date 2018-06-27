Певица Максим уходит со сцены из-за болезни?

Звезда попрощается со сценой на неопределенный срок.

Известная певица МакSим после двенадцати лет сценической карьеры решила на некоторое время попрощаться со зрителями, пишет uznayvse.

За последнее время она объявила об отмене нескольких важных живых выступлений, среди которых был фестиваль болельщиков FIFA.

Представители певицы утверждают, что все не так страшно, и в самом близком будущем Максим может вернуться к гастрольной деятельности.

Однако инсайдеры рассказывают о совсем другом. По версии анонимного источника, у Максим серьезные проблемы со здоровьем и на сцену она не вернется еще очень долго, так как у нее просто нет на это сил.

Сообщается, что певица собирается вплотную заняться воспитанием дочерей: ее девочки в последнее время сильно нуждались во внимании матери.