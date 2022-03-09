Сеть «Вконтакте» побила собственный рекорд по просмотрам клипов

Авторы платформы теперь могут заработать около 600 миллионов рублей

За последние две недели «ВКонтакте» регистрирует рост различных активностей: появляются новые пользователи, люди активно общаются, добавляют новых друзей, смотрят новости и видео.

Так, к ежедневной аудитории за это время прибавились 300 тысяч пользователей. Количество ежедневных регистраций увеличилось на 20%, на столько же выросло число созданных дружб.

Но самый резкий рост показывает видеоконтент. Число просмотров видео «ВКонтакте» выросло на 40%. 8 марта соцсеть достигла рекордных отметок — 1,75 миллиарда просмотров видео и 600 миллионов просмотров клипов в сутки.

Сейчас «ВКонтакте» запустила крупнейшую в истории компании программу поддержки своих авторов. Социальная сеть временно отказывается от собственной прибыли в инструментах для монетизации. Благодаря этому пользователи получат 100% дохода от показа рекламы на платформе и смогут заработать порядка 600 млн рублей.

Напомним, «ВКонтакте» (VK) — российская социальная сеть, которая позволяет пользователям отправлять друг другу сообщения, создавать собственные страницы и сообщества, обмениваться изображениями, аудио- и видеозаписями, переводить деньги, играть в браузерные игры. Также позиционирует себя платформой для продвижения бизнеса и решения повседневных задач с помощью мини-приложений.