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Сетевые магазины направили воду и продукты людям, которые тушат пожары в Карелии

Новости. Общество
09:52, 28 Июля 2021
фото: © Правительство Карелии

Торговые сети оказали помощь пожарным, волонтерам и местным жителям, задействованным в ликвидации пожаров в Карелии, сообщили в республиканском министерстве экономического развития.

Ведомство сообщило, что торговая сеть «Пятерочка» предоставила продуктов на сумму порядка 200 тыс. рублей, направив ликвидаторам пожаров консервы, крупы, макароны, масла…

Торговая сеть «Перекресток» выделила 1000 бутылок питьевой воды, разного объема.

В настоящее время во взаимодействии с единым добровольческим центром помощи пожарным решаются вопросы распределения продуктов по районам.

«Лента» (на Комсомольском проспекте) 27 июля передала в Центр порядка 80 полных покупательских тележек: макароны, крупы, масла и другие продукты.

«Лента» (на ул. Ленинградской) планирует 28 июля передать продукты в Центр на сумму 25 тыс. рублей.

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Комментарии

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Тимофей
2021-07-28 10:19:25
Власти и минэк в частности , ничего не отправили из своих карманов ?
кир
2021-07-28 11:15:53
Тимофей, а ты из своего кармана тоже ничего не направил. Не ной.
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