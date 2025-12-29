Сети, лодку и автомобиль изъяли у двух рыбаков в Сегежском районе

В Карелии вынесли приговор по делу о незаконной добыче рыбы с ущербом почти в 200 тысяч рублей.
Суд вынес приговор двум рыбакам, незаконно выловившим в Сегежском районе 167 рыб и добывшим 2 кг икры. Об этом сообщили в Прокуратуре Карелии.
Судом установлено, что в мае этого года мужчины, находясь в акватории озера Нелозеро, используя самоходное транспортное плавающее средство, выловили 167 особей рыбы (щука, окунь, плотва, лещ) и добыли икру массой 2 кг.
Рыбалка была в мае, в период нереста. Ущерб природе составил почти 200 тысяч рублей. В судебном заседании подсудимые вину признали и возместили причиненный ущерб.
Суд приговорил каждого из них к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, а также конфисковал в доход государства принадлежащие осужденным орудия преступления — рыболовные сети, лодку с мотором «NORDIK 390GT», автомобиль УАЗ.