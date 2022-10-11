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Северное сияние острыми иголочками поднялось над столицей Карелии (ФОТО)

Новости. От читателей
12:07, 24 Октября 2022
фото: © Арина Степенная

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Фотограф Арина Степенная запечатлела ярчайшее северное сияние в Петрозаводске.

«Охота на северное сияние в ночь с 23 на 24 октября получилась славной, — написала Арина Степенная на своей странице в соцсети. — Разгорелось так ярко, что можно было наблюдать Аврору с набережной Онежского озера, несмотря на засветы от фонарей».

Аврора, по словам фотографа, переливалась всеми красками — от традиционного изумрудного до редкого фиолетово-розового, которого в городе еще никогда не было при сиянии.

«При этом она радовала острыми иголочками и разной высоты пиками. С 23.00 до 01.00 можно было занимать первый ряд и смотреть на красивое небо над Соломенным», — поделилась впечатлениями от увиденного фотомастер Арина Степенная.

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