Северные яства, фолк-музыка и праздничные хороводы ожидают гостей этнофестиваля «Карсикко» в Водлозерье

На живописном берегу озера Водлозера в Пудожском районе в третий раз пройдёт масштабный народный праздник.

26 июля в 12:00 на территории Водлозерского национального парка состоится III этнофестиваль «Карсикко», сообщили в группе природоохранной организации.

Перед жителями и гостями Карелии выступят известные творческие коллективы республики — Пудожский народный хор, фольклорный коллектив «Водлозёрочки», народный ансамбль «Сямозерье», деревенский оркестр «Гудари», карельский народный хор «Oma Pajo» и другие исполнители.

Посетителей приглашают также сыграть в водлозерские забавы, собственноручно сделать уникальные сувениры, попробовать традиционные северные лакомства и закружиться в праздничном хороводе. Помимо этого, все желающие смогут приобрести памятные изделия, изготовленные местными мастерами.

— Название фестиваля отсылает к древней карельской традиции делать зарубки на деревьях — знаки-указатели, которые веками помогали людям ориентироваться в лесу. Этот праздник — наш способ «сделать зарубку» в культурной памяти, чтобы традиции не терялись во времени, — отмечают организаторы.

Ранее мы писали, что 18–19 июля «Карелавтотранс» запустит прямые автобусные рейсы из Петрозаводска в горный парк «Рускеала» для желающих посетить фестиваль Ruskeala Symphony.